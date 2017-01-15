Vassiliki Papageorgiou - İstanbul ve İzmir Rum Ezgileri

Vassiliki Papageorgiou, 15 Ocak'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yılmaz Ruhi Su Salonu'nda sahne alıyor.



İstanbul ve İzmir Rum Ezgileri



Aile kökenleri İzmir ve Midilli adasına uzanan, Atina'da doğan, İlhan Şeşen'in 'Rüzgar' şarkısı ile yakından tanıdığımız Vassiliki, uzun yıllardır İstanbul'da sürdürdüğü faaliyetine gelenekselden popüler müziğe uzanan bir çeşitlilik içinde Türk ve Yunan müzisyenlerle devam ediyor. Son olarak ud ve kanun üstadı olan Istanbul'da yasayan Yunan arkadaşlarının eşliğinde geleneksel Rum ezgilerini iki dilli, Türkçe ve Rumca ifadelerle harmanlayarak eski İstanbul ve İzmir'in sandukasından çıkarıp günümüze taşıyor.Yunan yorumcu ve şarkı sözü yazarı Vasiliki İstanbul'da artık rastlaması zor, ama çok tanıdık ve bildik bir sahne tecrübesi ve eğlence vaat ediyor.



Vassiliki Papageorgiou: Vokal



Marina Liontou-Mohamed: Ud, vokal



Fotini Kokkala: Kanun