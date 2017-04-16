Vasfi Rıza Zobu Ödülleri"
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfının (YEKÜV) 1998'den bu yana geleneksel olarak düzenlediği Vasfi Rıza Zobu Ödülleri'nde bu yıl "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Alican Yücesoy'a verildi.
21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfının (YEKÜV) 1998'den bu yana geleneksel olarak düzenlediği Vasfi Rıza Zobu Ödülleri'nde bu yıl "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Alican Yücesoy'a verildi.
1998 yılında gazeteci Selma Selçuker'in, büyük aktör Vasfi Rıza Zobu'nun anısı için oluşturduğu kültür sanat fonuyla başlatılan ve YEKÜV tarafından 19 yıldan bu yana verilen tiyatro ödüllerinde bu yıl Alican Yücesoy "Gülünç Karanlık" oyunundaki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
"En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, Bakırköy Belediyesi Turhan Tuzcu Sahnesi'nde oynanan "Gülünç Karanlık" oyunu sonrası gerçekleşen törenle YEKÜV Başkan Yardımcısı Tülay Erkan tarafından Alican Yücesoy'a taktim edildi.
Oyuncu Demet Evgar ise "39. Basamak" oyunundaki başarılı performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" seçilmişti.