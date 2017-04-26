Vartolu Öğrenciler Teog'da Ter Dökmeye Başladı

Muş'un Varto ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 2. Dönem Ortak Sınavları'nın birinci oturumu başladı.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) merkezi ortak sınavlar kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk gün oturumu başladı. Varto ilçesinde 570 öğrencinin katılımının öngörüldüğü ortak sınavlar, 13 okulda ve 19 salonda, 38 öğretmen ve 26 görevli gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, bugünkü birinci oturumda Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sınava girecekler. İl Milli Eğitim Müfettişi Cengiz Yalçın ve Varto Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner okullarda incelemelerde bulundular. - MUŞ