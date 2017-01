Varto Kaymakamı Çetin Yol Kontrol Noktalarını Denetledi

Muş'un Varto İlçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, yol kontrol ve arama noktalarını denetledi.



Varto mülki sınırları içerisinde, Erzurum-Varto, Muş karayolu ağı üzerinde bulunan yol kontrol ve arama noktaları ilçe Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin tarafından denetlendi. Kaymakam Çetin denetleme ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "İçişleri Bakanlığınca belirlenerek uygulamaya konulan güvenlik tedbirlerinin görevli birimlerce titizlikle uygulanıp uygulanmadığı, herhangi bir güvenlik zafiyetinin oluşmaması hususunda gerekli kontrol ve denetimler yapıldı. Yapılan denetimde, güvenlik birim amirleri de hazır bulundu. Hain terör örgütlerinin her türlü oyunlarına ve faaliyetlerine karşı devletimizin kolluk güçleri tarafından ülkemizin her yerinde alınan tedbirlerden biri yol kontrol uygulamasıdır. Varto'muzun huzuru ve güvenliği açısından İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan uygulamayı bugün yerinde inceleyip denetim yaptım. Her şey büyük Türk milleti ve milletimizin parçası olan Vartolu güzel insanları hemşehrilerim içindir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükünunu sağlamak amacıyla jandarma ve polis ekiplerimizle ilçemizde farklı noktalarda 7/24 yol uygulamaları devam ediyor" dedi.



15 Temmuz FETÖ/PDY darbe girişiminden beri çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden güvenlik güçlerimizin jandarma ve emniyet olarak müştereken yürüttüğü yol uygulamalarını yerinde denetlediğini ifade eden kaymakam Çetin, "Özellikle okul öğrencilerini taşıyan araçların denetimlerin dahada sıkı yapılmasını ve standartlara uygun bir şekilde gerçekleşmesi talimatını verdim 'dedi.



İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuzhan Erdoğmuş ve ilçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ile uygulama noktasına giden Kaymakam Çetin, yol uygulama sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla bir süre sohbet ederek yaptıkları uygulamaları onlara anlattı. Güvenlik güçlerine kolaylık dileyip teşekkür eden Kaymakam Çetin, uygulamalara kesintisiz devam edeceklerini dile getirdi. - MUŞ