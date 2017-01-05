Varto Kaymakamı Çetin, Okulları Ziyaret Etti

Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ile birlikte ilçede bulunan Cumhuriyet İlkokulu ile Mehmet Akif Ersoy İlkokullarını ziyaret ettiler.



Okullarda taşımalı eğitim kapsamında öğrenci taşıması yapan araçlar, Kaymakam Çetin tarafından yerinde denetlendi. Okul idarecilerinden okul servisleri hakkında bilgiler alan Kaymakam Çetin, herhangi bir problem ve sıkıntı ile karşılaşılmadığı, idareciler tarafından ifade edildi. Kaymakam Çetin, öğrencilerle görüşerek ortak sınavlar hakkındaki düşüncelerini ve hedeflerini öğrenerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Cumhuriyet İlkokulunun fiziki durumunun iyi olduğunu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun fiziki durumunun iyi olmadığını belirten Kaymakam Çetin, bazen zemin katı su bastığını ve bu nedenle de okulun onarımının yapılması yönünde çalışma yapacaklarını söyledi. Okul müdürü Mehmet Sever'in bir sınıfı çok amaçlı salon olarak açtığını ancak malzemelerinin olmadığını tarafına bildirmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdüründen bu okulumuza 10 adet bilgisayar verilmesi sözünü aldıklarını söyleyen kaymakam Çetin, "Gelecek olan bilgisayarları bu okulumuza vereceğiz. Öğrencilerimizinde artık bir bilgisayarı olacak. Ayrıca okul idarecilerinden okullarda düzenlenen yetiştirme kursları hakkında bilgi alarak öğretmen ve idarecilere kursların daha verimli ve etkili olması için özverili çalışmalarını artırarak devam ettirmeleri gerekir" dedi.



Kaymakam Çetin, sınavlara hazırlanan tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirmesi temennisinde bulunarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUŞ