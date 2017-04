Varto'da Vatandaşlar Balığa Yöneldi

Muş'un Varto ilçesinde kırmızı et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar balığa yöneldi.



Varto'da hayvancılığın giderek azalması ve etin kilosunun 30 TL'ye çıkması nedeniyle durumu iyi olmayan vatandaşlar balığa yöneldi. Balığa rağbetin artması üzerine fiyatlarda da artış yaşandı. Bir kaç hafta önce kilogramı 3 ile 4 TL arasında değişen sazan balığının 5 liraya yükseldiğini belirten Kemal Işıkbaş adlı vatandaş, kırmızı et bulamadıkları için balığa yönelmek zorunda kaldıklarını söyledi. Balıkçıların bu durumu fırsata çevirdiğini dile getiren Işıkbaş, "Kesilecek hayvan olmadığından dolayı et sıkıntısı yaşanırken, mecburen biz de balık ve tavuk etine yöneldik. Balık çok rağbet gördüğü için fiyatları arttı. Geçen hafta kilosu 3 TL olan sazan balığı bugün 5 TL'ye yükselmiş durumda" dedi.



Murat Nehri'nde yakaladığı balıkları Muş Caddesi üzerinde satan Servet Karakaş ise, fiyatların gayet normal olduğunu, 5 liranın çok yüksek bir rakam olmadığını söyledi. Son günlerde vatandaşların balığa rağbet ettiğini belirten Karataş, "Satışlarımız iyice arttı. Murat Nehri'nden ve Varto Çayı'ndan avladığımız balıkları satarak para kazanıyoruz. Tezgahımızda balık hiç kalmıyor. Satışa sunduğumuz balıklar kısa süre içerisinde tükeniyor" diye konuştu. - MUŞ