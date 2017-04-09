Varto'da Osmanlı Ocakları Açıldı

Muş'un Varto ilçesinde Osmanlı Ocakları Şubesi açıldı.



Osmanlı Ocakları Varto Şube Başkanlığının açılışına, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Varto İlçe Başkanı Niyazi Çelimli, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mithat Çelimli ile vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında masaya bırakılan Kur'an-ı Kerim üzerine Osmanlı Ocakları'nın yemini yapıldı. Burada konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Türkü, Kürdü, Çerkez'i, Alevisi, Lazı, Arabı, hatta gayri Müslimlerine kadar dahi bu kapıda bir saygı var. Bir ahlak var, bir hoşgörü var. Bu böyle bilinsin. Osmanlı medeniyeti zaten bu işin özü idi. Herkese saygı duymayı bileceksin. Osmanlı medeniyetinden uzaklaştığımız o andan itibaren insanlar bir birlerine düşmeye başladı. İnsanlar ötekileştirmeye başladı. İnsanlar bir birlerine saygı duymamaya başladı. Asırlardan beridir bir arada yaşıyoruz. Bazı farklılıklarımızdan bizi bölmek, bizi yok etmek isteyenler var. Onlara karşı onurlu bir şekilde dik duracağız. Birliğimiz için, beraberliğimiz için, yekvücut olabilmemiz için her zaman bir birimize sahip çıkacağız. 16 Nisan'da referandum var. Bu referandum öyle ya da böyle bir seçim değildir. Kardeşlerim, aklımızı başımıza almamız lazım, ülkemizde yaşamaya devam eden herkes şunu iyi bilmelidir ki, evet dersek buradaki barış kalıcı bir şekilde tesis ve temin edilecek, Hayır diyeceksek dış ülkelerin oyunlarına geleceğiz. Bin yıl pişman olacağız" dedi.



Osmanlı Ocakları Varto İlçe Başkanı Niyazi Çelimli'nin de bir konuşma yapmasının ardından program sona erdi. - MUŞ