Varto'da Karne Sevinci

Muş'un Varto ilçesindeki öğrenciler karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar.



2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Varto Cumhuriyet İlköğretim Okulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sait Yetkiner ve Şube Müdürü Abdulnasır Sever, öğrencilere ikinci dönemde daha çok çalışmaları ve ileriye dönük kendilerine yön vermeleri için tavsiyelerde bulundu.



Varto ilçesinde 71 okulda eğitim öğretim gören yaklaşık 7 bin öğrenci, karnelerini alarak 15 günlük tatile çıktılar. - MUŞ