Varto'da Kar Temizleme Çalışması

Muş'un Varto Belediyesi, cadde ve sokakların ulaşıma açılması için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.



İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, Varto Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Muş, Cumhuriyet, Atatürk ve diğer caddelerde kar temizleme çalışması yürüten belediye ekipleri, daha sonra mahalle ve ara yolları ulaşıma açarak vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor. İş makineleri yolları açarken, kar küreme ekipleri de kaldırımlardaki karı temizleyerek vatandaşların ulaşımlarını sağlamalarına yardımcı oluyor.



Çalışmaları takip eden Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, herhangi bir sorun yaşanmaması için titizlikle karla mücadele çalışmasını yürüttüklerini söyledi. Ana yollar ve vatandaşların yoğunlukta kullandığı yollara öncelik verdiklerini kaydeden Çetin, trafik akışının rahatlaması ile ara yolların temizliğini yaptıklarını ifade etti. Yollardaki kar temizliği ile birlikte taşıma işlemi de yaptıklarını kaydeden Mehmet Nuri Çetin, yol kenarlarında park edilen araçların çalışmalara engel olduğunu da anımsatarak, vatandaşların bu konuda duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. - MUŞ