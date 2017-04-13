Varto'da 200 Kişilik Pansiyon Yapılacak
Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 200 kişilik pansiyon yapılacağı müjdesini verdi.
Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 200 kişilik pansiyon yapılacağı müjdesini verdi.
Açıklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, ilçeye 200 kişilik bir öğrenci yurdu yapılacağını belirterek, "Yurdun içerisinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, ders çalışacakları odalar, ayrıca yüzme havuzu, fitness salonların bulunacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına öğrenci yurdu için ödenek tahsis edildi. Yapılacak olan öğrenci yurdunun ihale işlemlerine başlanmıştır. Varto'muza, vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize şimdiden hayırlı olsun" dedi. - MUŞ