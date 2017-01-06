Varto Belediyesi'nden Cami ve Cemevine Temizlik Malzemesi Yardımı

Muş'un Varto Belediyesi Başkanlığı ilçede bulunan cami, cem evi ve taziye evlerine temizlik malzemesi yardımında bulundu.



Varto Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, cami, cemevi ve taziye evlerine yaptığı ziyaretlerin ardında vatandaşların taleplerini dinledi. İbadet yerleri olan mekanların hijyen ve temiz tutulması için gerekli temizlik malzemesinin verilmesi talebinde bulunmaları üzerine Başkan vekili Çetin, ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan cami, cemevi ile taziye evlerine Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Menduh Işık nezaretinde dağıtılmak üzere bu malzemeleri İlçe Müftüsü İsmail Aktopraka teslim edildi.



Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Varto Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, "İlçemizde bulunan cami, cemevi ve taziye evlerine yaptığım ziyaretlerde vatandaşlarımızın ibadet yerleri olması münasebetiyle temiz ve hijyen olması gerektiği konusunda ki taleplerini aldım. İlçe merkezinde bulunan cami, cemevi ve taziye evlerimizin temizliğinde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımızca 1,5 ton temizlik malzemesini aldık. Bu gün itibarı ile destek hizmet müdürümüz aracılığıyla bu malzemeleri dağıtmak üzere ilçe müftümüze teslim ettik. İlçe müftümüz bunu dağıtacak. Cami ve cemevi ile taziye evlerimizin temizliği önemlidir. Bundan sonrada yardımlarımız devam edecek. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.



İlçe Müftüsü İsmail Aktoprak, "Belediye başkanımızın ilçemizde bulunan cami ve cemevi ile taziye evlerimize sağladığı bu katkıdan dolayı memnun kaldık. Temizlik malzemesini teslim aldık. Layıkıyla dağıtımını yapacağız. Belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.



Varto Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ ise, "Belediye Başkanımız bizlerin taleplerini alıp cami, cemevi ve taziye evlerine temizlik maddesini gönderdiği için kendisine teşekkür ederiz" dedi. - MUŞ