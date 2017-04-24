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Varlık Fonunda Yeni Gelişme

Kamu bankaları ile bağlı ortaklıkları finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerin devri hakkında yönetmelik taslağı yayımlandı.

Varlık Fonunda Yeni Gelişme

Kamu bankaları ile bağlı ortaklıkları finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerin devri hakkında yönetmelik taslağı yayımlandı.

Kaynak: Dunya.com

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