Varlık Fonunda Yeni Gelişme
Kamu bankaları ile bağlı ortaklıkları finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerin devri hakkında yönetmelik taslağı yayımlandı.
Kamu bankaları ile bağlı ortaklıkları finansal kuruluşların alacaklarının varlık yönetim şirketlerin devri hakkında yönetmelik taslağı yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com
-
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı!
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Kredi kartı aidatından kurtulabilirsiniz! İşte detaylar
-
Altının gramı 3 haftanın en düşüğünde
-
Araç sahipleri dikkat! Sigorta şirketlerinin oyununa gelmeyin
-
Piyasalarda büyük coşku! Borsa uçtu, dolar çakıldı
-
Bacak bacak üstüne atan diplomat neye uğradığını şaşırdı