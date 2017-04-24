Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Alkin'den 'Çaykur' Açıklaması

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, Çaykur hakkında çıkan 'Satıldı, teminat verildi' haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Alkin, Varlık Fonu'ndan resmi açıklama yapılmadan vatandaşların böyle haberlere prim vermemesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında Çaykur hakkında çıkan haberleri yalanladı. 'Çaykur satıldı, teminat gösterildi, ipotek verildi' gibi haberlere ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Alkin, bu haberlerin aslı astarı olmadığını söyleyerek Varlık Fonu'ndan resmi olarak bir açıklama olmadığı müddetçe vatandaşların bu ve buna benzer haberlere pirim vermemesi gerektiğini vurguladı.



"Çaykur ile ilgili hassasiyetimiz var"



81 il içerisinde Rize'nin hassasiyetleri olan değer verdikleri iller içerisinde olduğunu dile getiren Alkin, "Çaykur'da bu yönüyle bakıldığı zaman ürettiği katma değer itibariyle çay dünyada en önemli unsurlardan bir tanesi. Türkiye, Rize ve Çaykur olarak dünya çay üretiminde önemli bir oyuncu bu yönüyle bakıldığı zaman Rize'nin yöresel anlamda ya da il, bölge bazında kalkınmasına ve katma değer üretimine katkı sağlıyor. Türkiye'nin dünya çay endüstrisindeki iddiasına katkıda bulunuyor olması nedeniyle Çaykur ile ilgili özel bir hassasiyet söz konusudur" ifadelerini kullandı.



"Çıkan haberler hem zaman kaybettiriyor hem de bizi şaşırtıyor"



Çaykur'un önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ve Rize'ye çok katkıda bulunacağını bildiren Alkin, "Önümüzdeki dönemde Çaykur'un bu anlattığımız nitelikler çerçevesinde gerek Rize'ye gerekse Türkiye'nin dünya çay endüstrisindeki konumuna katkıda bulunmak üzere yapacağı çok şeyler var. Bütün bunlarla ilgili hazırlıklara devam ettiğimiz henüz daha Varlık Fonu'yla ilgili organizasyon sürecini tamamladığımız bir dönemde birden bire Çaykur birilerine satıldı, teminat gösterildi, ipotek verildi gibi haberler aslı astarı olmayan haberler, anlamsız haberler. Hem zaman kaybettirmesi itibariyle hem de belki başka pozitif anlamdaki konulara tam belki adapte olmamız gereken dönemde bizleri şaşırtıyor" diye konuştu.



Prof. Dr. Alkin Türkiye Varlık Fonu'ndan resmi olarak bir açıklama olmadığı müddetçe bu haberlere vatandaşların itibar etmemesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi: "Vatandaşlarımız bu ve buna benzer haberlere pirim vermesinler. Türkiye Varlık Fonu Yönetim A.Ş eğer bu ve buna benzer konularla ilgili olarak bir bilgilendirme yapılacak ise başvurulması gereken tek mercidir. O yüzden Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bostan beyin yapacağı açıklamalara dikkat edilmesi gerekir". - İSTANBUL