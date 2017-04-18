Varis Hastalığı Tedavisi, Varis Nedenleri, Belirtileri

Varis bir toplardamar hastalığıdır ve birkaç şekilde belirti gösterir. Kılcal damarların kırmızı-mor renkte çizgilerle ağ görünümünü alması şeklinde görülen varisler daha hafif seyrederken toplardamarlarda oluşan varislerde ise bacaklarda ağrı, ödem, kramp, lekeler ve toplardamarlarda tıkanıklık gibi belirtiler görülebilir.

Uzun süre hareketsiz şekilde ayakta durmak veya uzun süre oturmak varis sebebi olabileceği gibi kalıtsal faktörler de çok etkilidir. Ailedeki varis geçmişi bireylerde görülme ihtimalini oldukça arttırmaktadır. Ayrıca şişman kişilerde, doğum kontrol hapı kullanımı sırasında ve hamilelik döneminde de varis daha çok görülür. Eğer akşam saatlerinde bacak ağrılarınız artıyorsa, ayaklarınızda kaşıntı ve şişlik oluyorsa, gece kramplarınız varsa varis tehlikesiyle karşı karşıya olabilirsiniz.

Tedavi edilmeyen varis, dış görünümden dolayı estetik açıdan verdiği rahatsızlığın yanında ilerleyen dönemlerinde ciltte ödem ve kapanması güç yaralar ya da kronik venöz yetmezlik gibi daha ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebilir. Ayrıca varis tedavisinin gecikmesi durumunda şeker, tansiyon, kalp gibi yandaş hastalıkların oluşma ihtimali de artar.

Günümüzde modern yöntemlerle ameliyatsız olarak yapılan ve son derece güvenli varis tedavileri ile etkili sonuçlar alınmaktadır. Lazer ve radyofrekans ya da skleroterapi kullanılan tedavi yöntemlerindendir. Bu aşamada doktor muayenesi ve doğru klinik değerlendirme çok önemlidir. Doppler ultasonografi ise damarların durumu ve hangi tedavinin uygulanabileceği konusunda yol gösterici bir tetkik olarak uygulanır. estethica hastaneleri uzman kadrosu ile varis tedavisinde başarılı hizmetler vermektedir.

Ameliyatsız varis tedavileri sonrası hasta ayağa kalkıp normal hayatına devam edebilir. Bununla birlikte tedavi sonrası kişiye bağlı olarak yakınmaların tamamen geçmesi 1-2 hafta alabilir. Aynı şekilde varislerin tamamen kaybolması da bazen iki veya üç ay sürebilir.

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