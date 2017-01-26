Varis Çorabının İçinde Yarım Kilo Eroin Ele Geçirildi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir yolcunun varis çoraplarında 492 gram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Arifiye gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, bu sırada hareketlerinden şüphelendikleri V.T'nin üst aramasında, bacaklarına varis çorabıyla sarılı vaziyette 492 gram eroin maddesi ele geçirdi.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.