Vardan: 'Deik, Türkiye'nin Büyümesine Eşsiz Katkılar Sunmaya Hazır' - Istanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK'in logosunun yenilenmesine ilişkin, "Türk iş dünyasının güçlenmesi için alın teri döken bu kuruma, yıllara sari tecrübenin ve bilinirliğin izlerini muhafaza ederek, bugünkü hızına yakışır bir logo ve yeni bir kurumsal kimlik kazandırıyoruz." dedi.



Vardan, DEİK 30. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, büyük geleceklerin büyük geçmişlerin bilgi ve birikimiyle kurulduğunu belirterek, işte bu düsturla kurulduğu 1986 yılından bugüne DEİK'in, bilginin, tecrübenin, müteşebbis ruhun ve cesaretin örneği olduğunu kaydetti.



DEİK'in iş dünyasını, dış ticaret ve dış yatırımlarla tanıştırdığını ifade eden Vardan, şunları söyledi:



"DEİK, Türk ekonomisine, üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sağladı. Türkiye bugün, dünyanın tamamıyla ticari iş birliği içindeyse bu çatı altında el ele verenlerin bu başarıda büyük payı vardır. Dolayısıyla, sözlerimin başında, emekleriyle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş önceki dönem başkanlarımız ve DEİK mensuplarına şükranlarımı sunarken, fikirleriyle, teşebbüsleriyle DEİK'in kurulmasına vesile olup, bugün ebediyete irtihal etmiş, 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal ve tüm şeref üyelerimize Allah'tan rahmet diliyorum."



Vardan, genel kurulların, sivil toplum örgütlerinin demokrasi şölenleri olduğunu aktararak, bugün DEİK'i bir adım daha ileriye taşıyacak, gelecek yıllarda bu aileye rehberlik edecek kapının da aralanmasına şahit olunacağını söyledi.



"DEİK, Türkiye'nin büyümesine eşsiz katkılar sunmaya hazır"



Vardan, bugün geldiği konum ve oluşturduğu altyapısıyla bundan sonra da DEİK'in, ülke ekonomisinin büyümesi, ilerlemesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarılması yönünde hizmet vereceğinden kuşku duymadığını vurgulayarak, DEİK'in, stratejik yol haritasıyla Türkiye'nin büyümesine eşsiz katkılar sunmaya hazır olduğunu dile getirdi.



Başlattığı atılımı, geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK'in son iki yılda çok daha güçlendiğini ve hızlandığını aktaran Vardan, sözlerine şöyle devam etti:



"Daha kapsayıcı, kucaklayıcı olduk. Şu an biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyiz, Türkiye İhracatçılar Meclisiyiz, MÜSİAD'ız, Müteahhitler Birliğiyiz, YASED'iz, ASKON'uz, TÜMSİAD'ız, İTO-İSO-ASO'yuz. Biz hep beraber, 102 kurucu kuruluşumuzla Türk iş dünyasının DEİK'iyiz. Geçen iki yıllık dönemde DEİK olarak, kurucularımızla beraber 3 bine yakın etkinlik düzenledik. Yaz demedik, kış demedik, hafta içi-sonu ayırmadık. Teröre, darbe girişimine boyun eğmedik, hemen her gün yurt içi ve yurt dışı faaliyetler gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanında ülkemiz için yeni dostluklar oluşturduk. Daha güçlü bir Türkiye için çalıştık ve ülkemizin dünya sahnesinde sözü geçen bir aktör olması için tabir-i caizse; demir kundura kuşandık. Yanan, yıkılan, kanayan coğrafyalarda kardeşlerimize elimizi uzattık, uzanan elleri tuttuk, onlara umut olmaya çalıştık."



İş dünyasının temsilcileriyle Somali'den Rusya'ya, Japonya'dan Peru'ya, Katar'dan Kazakistan'a, Küba'dan Pakistan'a kadar 34 ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiklerini anlatan Vardan, iş forumları, yuvarlak masa toplantıları, CEO Forumları gerçekleştirdiklerini, 67 yıl önce NATO'yu kuran anlaşmaya şahitlik eden Andrew Mellon Oditoryumunda, dünyanın en güçlü 100 şirketinden 24'ünün başkanını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya getirdiklerini anımsattı.



Vardan, başbakanlara 17 ülkede eşlik ederken, ekonomi bakanları ile 5 kıtada 45 ülkede, 50'nin üzerinde etkinlik düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu süreçte, sadece uzakları yakın kılmadık, uzaklardaki yakınlarımızı da ülkemizde ağırladık. 68 ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, bakan düzeyinde 116 devlet temsilcisini ülkemizde misafir ettik. 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır' düsturuyla, binlerce yıllık hatırlı dostluk kazandık. O dostlara ülkemizi, ekonomimizi, potansiyelimizi anlattık." şeklinde konuştu.



6 bölge ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren 134 iş konseyi ile dünyanın her yerini çalışma alanı yaptıklarını vurgulayan Vardan, iş konseylerinin bugüne kadar olmadığı şekilde 2 yılda 700'e yakın yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirdiğini söyledi.



Vardan, DEİK'in diğer faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.



DEİK logosunu yeniledi



Vardan, Türk iş dünyasının güçlenmesi için alın teri döken bu kuruma, yıllara sari tecrübenin ve bilinirliğin izlerini muhafaza ederek, bugünkü hızına yakışır bir logo ve yeni bir kurumsal kimlik kazandırdıklarını belirterek, yeni logoyu tanıttı.



Stratejisini belirlemiş, yapılanmasını tamamlamış, kurumsal kimliğini yenilemiş DEİK olarak dış ekonomik ilişkilerde geleceği şekillendirmeye hazır olduklarını ifade eden Vardan, şunları aktardı:



"Artık bütün enerjimizi istikbale, 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarına yoğunlaştırıyoruz. Hedefimiz ülke vizyonumuz doğrultusunda, dış ekonomik ilişkilerde bilgi üreten, politika belirleyen ve aksiyon alan bir kurum olmak. Network'ü sağlam ve daima danışılan bir merkez haline gelmek. Omurgamızı oluşturan 'İş Konseyleri' konseptini, küresel ticaret sisteminin bilgi dağarcığına eklemek ve desteklenir hale getirmek. Bu bağlamda, dünyanın neresinde, hangi ülkesinde büyükelçiiğimiz varsa, orada iş konseyimizin de olmasını sağlıyoruz. 134 iş konseyimiz haricinde, eksik kalanları tamamlıyor, dünyanın hemen her ülkesiyle ticaret ve yatırım ilişkilerini tesis etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, ülkemizin dünya ile ekonomik bağlarını 'İş Diplomasisi'nin bilgi odaklı etkili çalışmalarımızla da güçlendirmeyi amaçlıyoruz."



Vardan, Türkiye'nin ve ekonomisinin başarılarından hem içeride hem de dışarıda rahatsızlık duyanların bulunduğuna dikkati çekerek, "Güzel ülkemizin, 15 Temmuz hain darbe girişimine maruz kalması, bunun en somut göstergesi. FETÖ musibetinin yanı sıra maalesef PKK, PYD, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin alçaklıklarıyla da mücadele etmek zorunda kaldık, kalıyoruz. İç ve dış düşmanlar tarafından ülkemize yapılan bu terör saldırılarını, askeri-siyasi-ekonomik darbe girişimlerini en şiddetli şekilde bir kez daha huzurlarınızda lanetliyor ve bu olaylarda şehit düşen kardeşlerimize, asker ve polislerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum." şeklinde konuştu.



Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri geliştirmede birlikte çalıştıkları, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u benzeri bir terör saldırısı neticesinde kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını aktaran Vardan, bu vesileyle bir kez daha ailesine ve tüm Rus halkına taziyelerini sundu.



"Düşmanlarımıza karşı dimdik duracağız"



Vardan, bu olayın bir kez daha teröre karşı tüm dünyada ortak bir tavır ve dil sergilenmesi gerekliliğini gösterdiğini vurgulayarak, "İşte bu duygularla hepimiz birlik ve beraberlik içinde, yüreklerimiz toplu vurur şekilde düşmanlarımıza karşı dün olduğu gibi bugün de dimdik duracağız ve buradan haykırıyoruz; bu ülkeyi kimse bölemeyecek, kimse yıkamayacak." dedi.



Maalesef bu kıyımın, sadece Türkiye'de değil, yakın coğrafyada Suriye'de, Irak'ta da devam ettiğini anlatan Vardan, daha önce Mısır, Libya ve Filistin'de olduğu gibi Halep'te insanlığın katledildiğini kaydetti.



Vardan, böylesi bir ateş topunun yanı başında, tüm zorluklara inatla göğüs geren Türkiye'nin, gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için var güçleriyle çalışmaya, üretmeye, kazanmaya ve kazandırmaya devam edeceğini dile getirdi.



Yazar Cemil Meriç'in "Ulu çamlar, fırtınalı diyarlarda yetişir" sözünü anımsatan Vardan, "Tarih, her olaydan, saldırıdan, Türkiye'nin, milletiyle bir araya gelip güçlenerek çıktığını, hep ayakta kaldığını gösteriyor. ve bundan sonra da Türkiye, ilelebet ayakta dimdik kalacaktır. Aynı, ulu çamlar gibi, aynı, 15 Temmuz ve sonrasında olduğu gibi." diye konuştu.



Vardan, bu yıl yaşanılan tüm bu gelişmeler ile mücadelede, DEİK olarak ellerinden gelen katkıyı en iyi şekilde vermek için çalıştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:



"Ülkemizi, demokrasimizi, ekonomimizi ve Cumhurbaşkanımızı açıkça ve alçakça hedef alan melun darbe girişimi sonrasında, aynı zat-ı alilerinin yaptığı gibi biz de bir seferberlik ilan ettik. Bakanımız Nihat Zeybekci'nin de vurguladığı 'Türkiye'yi tüm dünyaya iyi anlatmak' misyonuna hizmet etmeyi öncelik edindik. 'Acil Eylem Planı' çerçevesinde iş konseylerimizden sorumlu oldukları ülkeleri bilfiil ziyaret etmelerini, ilgili ülkedeki muhataplarıyla, medyayla, siyasetçilerle ve iş adamlarıyla bizatihi, yüz yüze görüşmelerini ve Türkiye'de işlerin 'olması gerektiği gibi devam ettiği' mesajını vermelerini istedik. İş konseylerimiz başlattığımız seferberliğe tam destek sağladı."



Vardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan için özel bir hediye tasarladıklarını belirterek, "Bugünkü Genel Kurulumuzun konseptine uygun olarak bir kapımız var ve kapının anahtarı bulunuyor. Anahtarın üzerindeki hadisi şerifte 'Ey bütün kapıları açan ya Rabbi bize de hayır kapılarını aç.' Sayın Cumhurbaşkanımızın da hayır kapılarını açtığını biliyoruz. İnşallah biz de DEİK olarak bu kapıları bir şekilde beraber açma fırsatını elde ederiz." dedi.



Daha sonra Vardan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bahsettiği hediyeyi takdim etti.



Bu arada Genel Kurula, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, YASED Başkanı Ahmet Erdem ile çok sayıda iş adamı da katıldı.



Konuşmaların ardından DEİK Genel Kurulu, basına kapalı gerçekleştirildi.



Öte yandan, DEİK'in internet sitesi de yenilendi.