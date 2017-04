Var Hızla Yaygınlaşıyor

Gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, yeşil sahalarda hızla yaygınlaşıyor.



FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun söz konusu sistemin 2018 Dünya Kupası'nda kullanılacağını açıklaması, futbolda yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini verdi.



Dünya Kupası'nda goller, kırmızı kartlar, hatalı kararlar ve penaltı pozisyonlarında kullanılacak VAR, Avrupa'nın önemli ligleri ve uluslararası turnuvalarda da kısa süre içinde uygulamaya konulacak.



İlk olarak Avustralya 1. Futbol Ligi'nde kullanılmaya başlayan uygulamaya, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A'da ise gelecek sezon geçilecek.



İngiltere ve İspanya bekleme sürecinde



Spor Toto Süper Lig'de de kullanılmasına sıcak bakılan sisteme İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga'da ise test aşaması sürecinin sona ermesinin ardından 2018-19 sezonunda geçilmesi planlanıyor.



Fransa'da bu sezon düzenlenecek küme düşme hattındaki play-off maçları ile İngiltere Federasyon Kupası'nda gelecek sezon üçüncü tur maçlarının ardından devreye girmesi beklenen sistem, bundan önceki bazı uluslararası turnuvalar ile hazırlık maçlarında da kullanıldı.



Eleştiriler ve övgüler var



İspanya ekibi Real Madrid ile Japonya temsilcisi Kashima Antlers arasında geçen yıl düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde uygulanarak test edilen sistem, beraberinde bazı tartışmaları da getirdi.



Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, 4-2 kazandıkları mücadelenin ardından uygulamanın kafa karışıklığına yol açtığını savunurken, takımın Hırvat oyuncusu Luka Modric ise oyunun çok fazla durmasına yol açtığı gerekçesiyle VAR teknolojisinden hoşlanmadığını ifade etti.



VAR, geçen yıl Fransa'nın İtalya'yı 3-1 mağlup ettiği ve geçen ay İspanya'nın Fransa'yı 2-0 yendiği hazırlık maçlarında da kullanıldı. Özellikle Fransa ile İspanya arasındaki maçta ofsayt pozisyonları kararlarının doğruluğunda etkili olan VAR, maçın sonucunu doğrudan etkiledi.



Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, VAR'a sıcak baktığını belirterek, "Maçın sonucu aleyhimize oldu ama VAR'ın kullanılması, hakem kararlarındaki adalet oranını artırıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Bayern Münih'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ve Southampton'ı çalıştıran Claude Puel da VAR'a bir an önce geçilmesi konusunda daha önce görüş belirtmişti.