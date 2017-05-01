Vapur ve Motor Seferlerinde 1 Mayıs Iptalleri

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında deniz seferlerinde de iptaller var.



Kadıköy'den Beşiktaş, Kabataş ve Karaköy iskelelerine vapur seferleri iptal edildi. Ayrıca aynı yerlere deniz motoru seferleri de yapılmıyor. Kadıköy'de bulunan iskeleler ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.