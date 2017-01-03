Yücel Erten'in yönettiği "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" tiyatro oyunu, Tiyatro Pera sahnesinde...



Yazan: Christopher Durang



Çeviren: Nesrin Kazankaya



Yöneten: Yücel Erten



Dramaturji: Şafak Eruyar



Dekor Tasarımı: Başak Özdoğan



Kostüm Tasarımı: Fatma Öztürk



Yönetmen Yardımcısı: Zeynep Özden



Yapım Asistanları: Serin Öztoprak, Mert Yılmaz Yıldırım



Oynayanlar: Şerif Erol (Vanya), Tilbe Saran (Sonya), Nesrin Kazankaya (Maşa) Doğan Akdoğan (Spike), Başak Meşe(Kassandra), Gamze İpek (Nina)



Türkçe; İngilizce üstyazılı.



Yazar, Çehov oyunlarına göndermeler yaparak günümüzde, ABD'de küçük bir kasabada geçen, özgün bir öykü oluşturur. Vanya ve evlatlık kardeşi Sonya, yaşamlarını hiç çalışmadan, kardeşleri Maşa'ya ait bir evde ve onun desteğiyle sürdürmektedirler. Maşa ünlü bir sinema oyuncusudur ve genç sevgilisi Spike ile eve gelir. Olaylar, bilici hizmetçi Kassandra ve Nina adlı komşu kızın dahil olmasıyla gelişir. Adlarının Çehov kahramanlarından olması, yazgılarını da belirlemiştir sanki. Taşra yaşamının umutsuzluğu, modern insanın yalnızlığı ana temadır. Zeki bir komedinin hüzünle buluştuğu bir yorum…



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