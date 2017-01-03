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Vanya, Sonya, Maşa ve Spike

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike

Yücel Erten'in yönettiği "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" tiyatro oyunu, Tiyatro Pera sahnesinde.

Vanya, Sonya, Maşa ve Spike

Yücel Erten'in yönettiği "Vanya, Sonya, Maşa ve Spike" tiyatro oyunu, Tiyatro Pera sahnesinde...

Yazan: Christopher Durang 

Çeviren: Nesrin Kazankaya 

Yöneten: Yücel Erten 

Dramaturji: Şafak Eruyar 

Dekor Tasarımı: Başak Özdoğan 

Kostüm Tasarımı: Fatma Öztürk 

Yönetmen Yardımcısı: Zeynep Özden 

Yapım Asistanları: Serin Öztoprak, Mert Yılmaz Yıldırım 

Oynayanlar: Şerif Erol (Vanya), Tilbe Saran (Sonya), Nesrin Kazankaya (Maşa) Doğan Akdoğan (Spike), Başak Meşe(Kassandra), Gamze İpek (Nina)

Türkçe; İngilizce üstyazılı.

Yazar, Çehov oyunlarına göndermeler yaparak günümüzde, ABD'de küçük bir kasabada geçen, özgün bir öykü oluşturur. Vanya ve evlatlık kardeşi Sonya, yaşamlarını hiç çalışmadan, kardeşleri Maşa'ya ait bir evde ve onun desteğiyle sürdürmektedirler. Maşa ünlü bir sinema oyuncusudur ve genç sevgilisi Spike ile eve gelir. Olaylar, bilici hizmetçi Kassandra ve Nina adlı komşu kızın dahil olmasıyla gelişir. Adlarının Çehov kahramanlarından olması, yazgılarını da belirlemiştir sanki. Taşra yaşamının umutsuzluğu, modern insanın yalnızlığı ana temadır. Zeki bir komedinin hüzünle buluştuğu bir yorum…

Yaklaşık 150' sürer; 2 Perde.

Kaynak: Etkinlik.io

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