Vanlı İş Adamı Fetö'den Tutuklandı

Van'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir iş adamı tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iş adamı V.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan V.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. - VAN