Vanlı Çocuklar İstanbul'u Gezdi

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, "Hayata Hazırlıyoruz" Projesi kapsamında sevgi evlerinde kalan 15 çocuğu İstanbul gezisine götürdü.



Proje kapsamında, İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezen çocuklar, gezi sonrası Beşiktaş-Adanaspor maçını izledi.



Gezi kapsamında, İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret eden çocuklar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Van Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yle sohbet etti.