Van ve Muş'tan Kısa Kısa

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından "Başarı bedel ister" konulu konferans düzenledi.



Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, konferansın önemine değinerek, katılımcılara teşekkür etti.



YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferans, konuşmaların ardından sona erdi.



İpekyolu Belediyesinden muhtarlara eğitim



Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi.



Bostaniçi TOKİ Berivan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime 35 muhtar katıldı.



Eğitimde, kaza veya yaralanma durumunda hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda bilgiler verildi.



Muş'ta bilim şenliği



Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından bilim şenliği düzenlendi.



Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte konuşan Vali Seddar Yavuz, eğitime harcanan bütçeyle öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.



Uluslararası rekabette öne geçmenin en önemli koşulunun eğitim olduğunu ifade eden Yavuz, "Bilim ve teknolojide yarıştığımız batılı küresel güçlerle eğer boy ölçüşemiyorsak, konuştuklarımız hamaseti geçemez. O yüzden bu ülkenin gençleri daha çok çalışmalı, daha çok üretmeli ve daha çok kendine yatırım yapmalıdır." dedi.



Vali Yavuz, bir süre öğrencilerle sohbet etti.