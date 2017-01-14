Van Vakfı Van'da Toplantı Düzenledi

Göreve yeni gelen Van Kültür ve Dayanışma Vakfı yeni yönetimi, Van'da toplantı düzenledi.



Van'daki iş adamları, kurum kuruluş müdürleri ve basın ile bir araya gelen Van Vakfı yönetimi görev süresince yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Van Vakfı toplantısına katılan ve burada bir konuşma yapan Van Valisi İbrahim Taşyapan, Van Kültür ve Dayanışma Vakfının önemli bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) olduğunu söyledi.



Taşyapan Van Vakfının, İstanbul'da faaliyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi:



"İstanbul bir dünya başkentidir. Çok uzun yıllar medeniyetimize başkentlik etmiş bir şehir ve bütün dünyanın gözü olan bir şehirdir. Orada Türkiye'nin özetini görmek mümkündür. Bütün illerimizden insanlarımız var. Bu insanlarımız köylerinden, kentlerinden kalkarak oralara bir ekmek peşine gitmişler. Ancak şu anda orada büyük iş sahipleri olmuşlar, zenginleşmişler ülkemizin zenginliğine zenginlik katmışlar."



İş dünyası, kamu, bürokrasi ve STK'lar ile birlikte var olan sorunların çözümü için çalışacaklarını söyleyen Taşyapan, bunun içinde birlik ve beraberliğin önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.



Taşyapan, "İstanbul'dan Van'a iki saatte geliyoruz. İstanbul'dan Yüksekova'ya iki saatte geliyoruz. Bunlar hakikaten büyük bir nimettir. O zaman İstanbul, Vanlı, Yüksekovalı için uzak değil. Bugün Gebze'den de İstanbul'a iki saatte gidemiyorsun. Demek ki İstanbul Van'a komşudur. Bu iletişim imkanlarını iyi kullanmamız lazım ve oradaki kardeşlerimizi buraya getirmemiz lazım. Vakıflarımız insanlarımızı bir araya getirip bir sinerji, bir enerji çıkartması gerekir." diye konuştu.



Toplantıda konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da yeni yönetimin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nizamettin Ağar, yapacakları çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, toplantı fikir alışverişi ile son buldu.