Van Tso'ya 'Ata Karnesi' Düzenleme Yetkisi
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odasına ‘ATA Karnesi’ düzenlemesi yetkisi verildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odasına 'ATA Karnesi' düzenlemesi yetkisi verildi.
Hazırlanan protokol iki kurum tarafından imzalanırken, Van Ticaret ve Sanayi Odası protokol kapsamında belge düzenleyecek bir personel görevlendirdi. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ATA Karnesi düzenleme yetkisinin ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de A sınıfı akretidasyon sistemini uygulayan bir ticaret ve sanayi odası olarak üyelerimize verdiğimiz hizmet kalitesi ve çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Bu nedenle ATA Karnesi düzenleme yetkisi almakla üyelerimize yeni bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sınırda bulunan ilimizde bu tür belgelerin düzenleme yetkisini almamız; üyelerimiz ve odamız açısından çok değerlidir" şeklinde konuştu. - VAN