Van Tekstilkentte Sorunların Giderilmesi

Van'da yaklaşık 1 yıl önce firmaların hizmet vermeye başladığı Van Tekstilkentin sorunları konuşuldu, çözüm noktasında çalışmalar başlatıldı.



Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş, (VEDAŞ) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, (DAKA) Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü, Türk Telekom Müdürlüğü, Van Sivil Toplum Konseyi, iş adamları ve yatırımcılardan oluşan heyet Tekstil Kent yatırımcılarının sorunlarını dinledi.



Gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 3G ile bağlandı. Firma yetkililerinin sıkıntılarını dinleyen Kayatürk, yaptığı konuşma da şu ifadelere yer verdi:



"Hükümetimiz desteği ve yardımları sayesinde tekstil kenti hayata geçirdik. Tekstilkent Van için büyük bir öneme sahiptir. Biz tekstil kentin ilk adımını attığımız zaman bunu vurgulamıştık. Şimdi Van cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Yapılacak olan destekler ve teşvikleri tekstil kenti daha da canlandıracaktır. Orada bulunan arkadaşlarımız siz firma yetkililerin sıkıntıları dinleyecek ve bizde çözüm noktasında çalışmalar yapacağız. Ankara'da Başbakanımızın katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıdan dolayı aranızda değilim. En kısa zamanda yeniden bir araya geleceğiz."



Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Bozkurt, tekstilkentte var olan sorunların çözüm için yatırımcılar ile bir araya geldiklerini söyledi.



Bozkurt, şunları kaydetti:



"Özellikle tekstilkent yatırımcılarımızın sorunlarını dile getirmeleri için basınımızla birlikte tüm kurum amirlerimizi de yanımıza alarak buraya geldik. Bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuna ulaştırma gibi bir göreviniz de var. Dolayısıyla bizim tespit ettiğimiz burada çok devasa problemler yok. Burada daha önce ortaya çıkan, ancak üzerinde ivedilikle durulup hassasiyetle çözülen sorunlar da var. Bugün için tespit ettiğimiz herhangi bir sorun sıkıntı yok. Biliyorsunuz bir yol eksiğimiz var. Genişlemesi lazım. İkinci etabın yapılması gerekiyor. Daha önce yaşanan bir takım elektrik kesintileri söz konusudur. Bu sorun önemli ölçüde giderildi. Burada üretim yapmak için şuanda hiçbir engel yok. Günübirlik ortaya çıkabilecek sorunların da çözümü için burada büyük bir irade var. Biz de onun için buradayız. Burada çalışmayı engelleyecek herhangi bir sorun yok."



Yatırımcılar adına konuşma Van Tekstilkent İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Bayram, zoru başararak buraya yatırım yaptıklarını söyledi.



Bayram, şunları aktardı:



"Biz 5-10 bin istihdam ile anılmak istemiyoruz. Bizim asıl hedefimiz var olan işsizliğe çözüm olmaktır. Burada ilk yatırımımızı yaptığımız zaman bize bu iş olmaz diyenler şimdi bizi gıpta ile izliyor. Daha büyük yatırımlar yaparak ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılarda bulunmak için çaba harcıyoruz. Var olan küçük sorunlarımız yapılan önemli müdahaleler ile giderildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."