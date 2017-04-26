Van Tarihi Akdamar Adası Çiçeklerle Süslendi

Van Tarihi Akdamar Adası çiçeklerle süslendi(Tür: Yurt)

Van Tarihi Akdamar Adası çiçeklerle süslendi

(Tür: Yurt)

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Akdamar Adası, Van
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