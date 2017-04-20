Van Stk Gazetecilerle Buluştu

Van Sivil Toplum Konseyi (Van STK), kentteki gazetecilerle bir araya geldi.



Bir kahvaltı salonunda yapılan toplantıda konuşan Van STK Başkanı Özhan Hakan, Van STK'nın 16 sivil toplum kuruluşunun platformu olduğunu söyledi.



Konseyin 1 Ocak 2017 tarihinde kurulduğunu ifade eden Hakan, şöyle konuştu:



"Sizlerin fikirleri bizler için önemlidir. Referandumdan dolayı bir araya gelemedik ancak bunda sonraki süreçte sık sık bu toplantılarda bir araya geleceğiz. STK ile basının bir araya gelmesi memleket için iyi çıktılar çıkaracaktır. Konsey olarak, kurulduktan sonra anket çalışması yaptık. Esnafımız ile birebir bir araya geldik ve görüştük. Memleketin bir röntgenini çektik. Memleketin sorunlarını gördük ve elimizde bir veri oldu. Konsey olarak sadece siyasi mevzularla ilgili değil her defasında memleket meselesi için niyet etmiş, bir birine omuz vermiş arkadaşlarla bir araya gelen bir yapıyız."



Referandumda evet dediklerini açıklayan ilk STK olduklarını belirten Hakan, "Neden destek verdiğimizi de açıkladık. Sadece bunu açıklamayacağımızı ve sahada da destek verdiğimizi söyledik. Bu kapsamda bir araç hazırladık. Aracı hazırladıktan sonra alanda aktif çalıştık. Gevaş'ta sivil ve tarihte bir ilk olan miting yaptık. Van'ın haritasını çıkardık. Bu aracımız ile buralara afiş ve broşürler dağıttık. Cumhurbaşkanı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçük Yıldız ile bir konferans verdik. Aktif bir şekilde bu çalışmalar içinde yer aldık." ifadelerini kullandı.



Toplantıya, Van STK bileşeni sivil toplum kuruluş temsilcileri ve konsey yönetimi katıldı.