Van Sivil Toplum Konseyi Kuruldu

Van'da bir araya gelen bileşenlerin oluşturduğu Van Sivil Toplum Konseyi dönem başkanlığına Özhan Hakan getirildi.



Van STK'dan yapılan açıklamada, uluslararası güç odakları arasında üstü örtülü tahakküm ve emperyal yayılmacılık savaşı yaşandığı belirtildi.



Bu savaşların çatışma, ölüm, kan, gözyaşı ve topyekun yıkım şeklinde devam ettiğine yer verilen açıklamada, "Yaşadığımız Ortadoğu coğrafyasında kendine fiili alan açmış ve Müslüman Ortadoğu halklarına ağır bedeller ödetmiştir, ödetmeye de devam etmektedir. Elbette ülkemiz de bundan nasibini almakta ve türlü hamlelerle bu kirli imha ve paylaşım mücadelesinin savaş arenası yapılmak istenmektedir. Muktedir devlet ve global güç odaklarının bu taarruz ve tazyiklerinde yerel işbirlikçi bulmakta hiç de zorlanmadıklarına yakın zamanlarda pek çok kez milletçe tanık olduk, oluyoruz." denildi.



"Nitekim en kapsamlı saldırıların 15 Temmuz'da gerçekleştirmiş, fakat gerek iktidarın ve gerekse halkın dirayetli karşı duruşuyla bertaraf edilmiştir." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Doğu Anadolu'nun en büyük kenti ve dinamik bir sosyo ekonomik yapıya sahip olması hasebiyle de bölgenin en büyük ekonominin merkezi olan Van'ın tüm bu olanlardan etkilenmemesi düşünülemez. Ülkede yaşayan her birey gibi bizler de bundan azade değiliz, olamayız. Sonuç olarak Van Sivil Toplum Konseyi dediğimiz gibi Van'a sahip olmayı değil, sahip çıkmayı felsefe edinen, kentin derdiyle dertlenen, sorun oluşmadan evvelinde tespit etmeye gayret gösteren, çözüm arayışındaki tüm kurum ve kuruluşları desteklemeyi, her nevi çalıştaya katkı sunmayı, yüklerinin hafifletilmesini de hedefleyen bir yapı olacaktır."