Van Şehit Güvenlik Korucusu Törenle Toprağa Verildi

Şehit güvenlik korucusu törenle toprağa verildi



VAN'ın Erciş İlçesi'nin Doğancı Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Kırgız kökenli güvenlik korucusu 47 yaşındaki Nazım Taşkent'in cenazesi, Ulupamir Mahallesi'nde törenle toprağa verildi.



Dün gece arama tarama faaliyetleri yapan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada güvenlik korucusu Nazım Taşkent şehit olurken, 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Mahalledeki 4'üncü şehit olan güvenlik korucusu Taşkent için Kırgız Mahallesi olan Ulupamir'de tören düzenlendi. Törene Van Vali Vekili Mehmet Parlak, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Oğuz, askerler, güvenlik korucuları ve mahalleliler katıldı. Van'dan helikopterle Ulupamir Mahallesi'ne getirilen şehit Taşkent'in ilk olarak mahalle camiinde cenaze namazı kılındı.



Şehit Taşkesen'in Türk bayrağına sarılı tabutu buradan askerlerin omuzunda mahalle mezarlığına kadar taşındı. Bu sırada mahalleliler gözyaşı dökerken, bozkurt işareti yapıp 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak yürüdü. Mahallenin gençleri yürüyüş sırasında Türk ve Kırgız bayrakları açtı.



Mahalle mezarlığında edilen duaların ardından toprağa verilen şehit Taşkent, geride, yaşları 10 ile 18 arasında olan 4 kız çocuğu bıraktı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından konuşan Vali Vekili Mehmet Parlak, Ulupamir'in geçmişten bu yana terörle mücadele konusunda devletin yanında olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Vali Vekili Parlak, şehit Taşkent'in kardeşi Pomai Taşkent'e Türk bayrağını teslim etti.



