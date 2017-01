Van Persie'yi Bir An Önce Fenerbahçe'den Gönderin

FutbolArena - Eski Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcu Ali Güneş, sarı lacivertlilerin Kayserispor'a 4-1 kaybettiği maçın ardından yönetimin transfer politikasını eleştirirken, özellikle yıldız futbolcu Van Persie'nin artık gönderilmesi gerektiğini vurguladı.



"Van Persie Fenerbahçe'den gönderilmeli"



Eski Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcu Ali Güneş, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe'de Van Persie'nin bir an önce takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledi.



"Van Persie gibi bir oyuncu alınıyorsa neden 20 dakika şans veriliyor? O zaman satılsın. Genç oyunculara şans verilsin. Kaldı ki, Van Persie'de de bir şey yok. Tatil yapmaya gelmiş buraya. Zaten şampiyonluk şansından uzaklaştı Fenerbahçe. Ben yönetimin yerinde olsam bu saatten sonra Mehmet Ekici'yi de almam ve Van Persie, Emenike gibi oyuncuları elden çıkarıp yeni sezona hazırlanırım. Hatta keşke Van Persie satılsaydı da Nani takımda kalsaydı."



"LENS DÜŞÜŞE GEÇECEK."



Van Persie'nin maliyeti çok yüksek. Karavaev büyük bir hataydı. Lens'in bonservisi alınmalı. Baktığın zaman Lens oynadığı zaman kazanıyor takım. Ancak ben Lens'in bundan sonraki haftalarda düşüşe geçeceğini düşünüyorum. Avrupa'dan gelen oyuncular önce iyi performans sergiliyor ama Avrupa'daki temposu onları düşüşe geçiriyor. Yine takımın kötü olması Lens'i de etkileyecek ama ben her şeye rağmen bonservisinin alınması gerektiğini düşünüyorum."



"TRABZONSPOR HAKEMLERLE UĞRAŞMAYINCA..."



"Trabzonspor ne zaman hakemlerle uğraşmazsa başarılı olacaktır. Yeni yönetim hiçbir şekilde hakemlerin ve federasyonun üzerine gitmiyor. Futbolcular her maçtan sonra hakemleri eleştirmediği için Trabzonspor çıkış yakaladı. Doğru olanı da bu zaten."



"PODOLSKİ HİÇ RAHAT DURMUYOR"



"Bir futbolcu sadece saha içinde değil, saha dışında da hareketlerine dikkat etmesi gerekiyor. Bazen sahadaki atmosfere kendinizi kaptırıp bir şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela sosyal medyadan bakıyorum. Podolski de hiç rahat durmuyor. Sürekli bir gönderme yapıyor. Futbolcuları örnek alan çok genç kardeşlerimiz var. Melo'nun hareketlerini örnek alan çocuklarımız vardı, bunlar yanlış. O yüzden Volkan Demirel ve Josef'in yaptıkları da doğru değil ama Podolski'nin sosyal medyadan yaptıkları da doğru değil."