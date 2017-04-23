Van Persie Rizespor'a Karşı Yok

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Galatasaray maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Van Persie, haftaya oynanacak olan Rizespor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde 8 futbolcusu kart sınırında olan Fenerbahçe ilk kaybını yaşadı. Karşılaşmanın 59. dakikasında kale arkasından atılan cisimler nedeniyle hakem Fırat Aydınus'a sert şekilde itiraz eden Robin van Persie, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, önümüzdeki hafta oynanacak Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



(Bozhan Memiş/İHA)