Van Persie'nin En Büyük Hedefi...

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri bir türlü istenen performansı gösteremeyen Robin van Persie, bu sezonun bitmesine kısa bir süre kala adeta yeniden doğdu.



Sarı- Lacivertliler'de zaman zaman tam olarak hazır olmadığı için kadroda kendisine yer bulamayan Van Persie, son haftalarda yükselen formuyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyen ve ardından Türkiye Kupası yarı finali ilk maçında Başakşehir'e karşı 2-2 biten mücadelede beraberliği getiren golü filelere yollayan Hollandalı yıldız, aldığı son haberle daha da keyiflendi.



EN SON 2015'TE OYNADI



Dick Advocaat'ın, Hollanda Milli Takımı'nın başına tekrar geçecek olması sebebiyle oldukça sevinçli olan tecrübeli futbolcu, kalan maçlarda en iyisini yapıp, en son 2015'te Çek Cumhuriyeti karşısında giydiği milli formayı tekrar giymenin hayalini kuruyor. Bundan önceki hoca Danny Blind'in, Euro 2016 elemeleri sonrası biletini kestiği 33 yaşındaki forvet, Advocaat'ın koltuğa oturmasıyla birlikte, 2018 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portakallar'ın, 9 Haziran'da Lüksemburg ile sahasında oynayacağı mücadelede aday kadroya girmenin hayalini kuruyor.



HEM KEYİFLİ HEM İSTEKLİ



Hollandalı yıldız Robin van Persie, dünkü idmanın en hırslı ve en neşeli isimleri arasında yer aldı. Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Van Persie'nin çok istekliği olduğu belirtildi. Cezası sebebiyle Rize maçında takımdaki yerini alamayacak olan tecrübeli forvetin, bu mücadelenin ardından Vodafone Arena'da oynayacak Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanmaya başladığı bildirildi. Türkiye Kupası son 16 Turu'nda 1-0 kazanılan Beşiktaş maçında takımına zaferi getiren golü atan yıldız futbolcu, bir kez daha benzer bir performansı sergilemek istiyor.



(Fanatik)