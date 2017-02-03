Van Persie Neden Olmuyor?

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Robin Van Persie hiç şüphesiz, Dünya futbolunun son 15 yılının en büyük golcülerinden biri. Arsenal, Manchester United ve Hollanda Milli takımında sayısız goller atmış ve büyük başarılar yaşamış olan Van Persie neden Fenerbahçe'de tam anlamıyla istenileni veremiyor?

Bu sorunun cevabını Manchester United'ın efsane Menajeri Sir Alex Ferguson, hayat hikayesini anlattığı "Biyografim" adlı kitabında veriyor.

İşte Sir Alex'in kitabının son bölümünde özel yer ayırdığı, Van Persie ile ilgili kısım:

"Takım olarak bireysel yetenekleri üst düzey olan oyunculara hiç yabancı değildik ancak Van Persie'nin ne kadar iyi olduğunu anlamamız biraz zaman aldı.







Robin yaptığı koşuların kalitesini takımın en zeki oyuncuları bile anlamıyordu. Takımın en iyi pasörleri olan Scholes ve Carrick dahi, Robin'in hareketlerinin hızına alışmakta sıkıntı çektiler.

Robin, Manchester United'da görev yaptığım son senenin en önemli ve etkili oyuncusuydu ve son sene de, oynadığı ilk 30 maçın 25'ni kazanan ilk takım olmayı başardık.

Yolun sonunda bizi bekleyen ödül ise 20.lig şampiyonluğuydu. Premier Lig şampiyonluğunu, ligin bitmesine 4 hafta kala Manchester City'den geri kalmıştık.

Robin Van Persie benim yaptığım son büyük transferdi. Robin Van Persie katkısı ve attığı gollerle, ki bazı golleri olağanüstüydü; zaten iyi bir takım olan kadroya oturmuş, bir zamanlar Cantona'nın sağladığına benzer ekstra katkıyı ve kaliteyi getirmişti."

Sir Alex Ferguson - Biyografim