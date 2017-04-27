Van Persie ile Arsene Wenger Arasındaki Polemik Tekrar Alevlendi

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Robin van Persie'nin Manchester United'a transferine izin vermesinin nedenini ilk kez açıkladı.

"30 YAŞINDAYKEN UZUN SÜRELİ KONTRAT İSTEDİ"

Durumu Alexis Sanchez ile aynı olduğu için tekrar manşetlere çıkan Robin van Persie'nin 2012'deki transferiyle ilgili gelen soruya Wenger, "Robin van Persie'nin kontratının bitimine 1 yıl vardı. 29 yaşındaydı, 30'una giriyordu. Çok uzun bir kontrat istiyordu. Alexis Sanchez ile durumu aynı değil. Kişisel olarak Alexis'in kalmasını istiyorum." cevabını verdi.

Arsene Wenger, "Alexis Sanchez, kontrat imzalamama kararı alsa bile bu fikrim değişmeyecek, Alexis'in kalmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"WENGER'E SAYGI DUYUYORUM AMA..."

Robin van Persie ise Arsenal'den ayrılmasıyla alakalı olarak, "Kişisel olarak harika bir sezon geçiriyordum. Takımla birlikte kupalar kazanmak istiyordum. Kulübü tekrar şaşaalı günlerine döndürmeyi hedefliyordum. Wenger'e çok büyük saygı duyuyorum ve detaylara girmek istemiyorum ama Arsenal ile olan görüşmelerimde anlaşmayı istemeyen taraf onlardı." açıklamasını yaptı.