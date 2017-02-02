Van Persie İçin Fiyat Sordular!

Japon Kulüplerinin Türk futboluna olan ilgili sürüyor.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Lukas Podolski'nin adı uzun süre Japon ekipleriyle anılmıştı.

Alman futbolcu takımda kalmak istediğini açıklayınca transfer gerçekleşmemişti.

Benzer bir iddia da Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie için ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göreJapon Sanfrecce Hiroshima kulübü adına çalışan menajerlerin, Robin van Persie için Fenerbahçe ile temasa geçti.Menajerlerin tecrübeli futbolcu için fiyat istedikleri ileri sürüldü. Yönetimin, Hollandalı yıldızın bonservisi için 6.5 milyon euro değer biçtiği gelen haberler arasında...

Uzakdoğu'da transfer dönemi devam ediyor.



