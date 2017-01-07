Van Persie'den Bu Yüzden Vazgeçtiler!

Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki golcüsü Robin Van Persie'nin yaşı sebebiyle vazgeçildiği ileri sürülen PSG, Real Madrid'ten Jese'yi kadrosuna katmıştı.

HERNANDEZ PAHALI GELDİ

Fransa Ligue 1 ekibi, Jese'den istediği verimi alamaması sebebiyle, tekrar forvet arayışlarına başladığı ve Bayern Leverkusen'in Meksikalı forveti Javier Hernandez'i gündemine aldı.

Bayern Leverkusen'in Hernandez için 25 milyon euro istemesi ve Meksikalı golcünün Şampiyonlar Ligi'nde oynayamacak olması sebebiyle Fransız ekibinin, bu transferden de vazgeçtiği ileri sürüldü.

ALARIO'YA DA ONAY ÇIKMADI

River Plate forması giyen 24 yaşındaki forvet Lucas Alario ile ilgilenen PSG'de sportif direktör Patrick Kluivert'ın, transferi onaylmadığı ve Alario'nun Avrupa futboluna adapte sorunu yaşayacağını düşündüğü kaydedildi.

Kaynak: Sporx