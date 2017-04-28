Van Persie, Burnunu Kırdığı Mahmut Tekdemir'den Çiçek Alarak Özür Diledi

Başakşehir'le Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 sona eren Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Van Persie'yle girdiği ikili mücadele sonrasında Mahmut Tekdemir'in burnu kırılmıştı.

ÇİÇEK YOLLAYIP ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine Hollandalı futbolcu bugün Mahmut'a özür mahiyetinde bir çiçek gönderdi. Başakşehir Kulübü'nün resmi hesabından Van Persie'nin gönderdiği çiçek paylaşılırken, "Sert oynar ama özür dilemesini de bilir. Teşekkürler Hollandalı" notu düşüldü.



