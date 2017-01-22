Van Patlayan Su Deposu Dağcılara Antrenman Alanı Oldu

Van'da etkili olan soğuk hava nedeniyle Özalp İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde, boruları patlayan ve akan suların donmasıyla buz kulesine dönüşen 20 metre yüksekliğindeki su deposu, dağcıların antrenman alanı oldu. Dağlarda böyle dik buzulları bulmanın zor olduğunu belirten Vadi Doğa Sporları Derneği üyesi Ömer Demez, "Donan ve buz kulesine dönen su deposunu çalışma alanı olarak kullanmak istedik. Çalışmamız çok verimli geçti. Bu deneyimi yaşamakta bizler için çok heyecan verici oldu" dedi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Özalp İlçesi'ne bağlı Sarıköy Mahallesi'nde bulunan bir su deposunun boruları da soğuk hava nedeniyle patladı. Yaklaşık 20 metre yüksekliğinde su deposunda patlayan borulardan akan suların donması, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Boruları patlayan ve akan suların donmasıyla buz kulesine dönüşen su deposu da dağcıların antrenman alanı oldu. Van'daki Vadi Doğa Sporları Derneği üyesi dağcılar da Özalp İlçesi'nde buz kulesine dönen su deposuna tırmanış gerçekleştirdi. Bu deneyimin kendileri için heyecan verdiğini söyleyen Vadi Doğa Sporları Derneği üyesi Ömer Demez, ilçede hava sıcaklığının zaman zaman eksi 30 dereceye kadar düştüğünü belirterek, "Burası bizi cezb etti. Biz de Vadi Doğa Sporları Derneği üyeleri olarak bugün burada tırmanışa geçtik. Bugünkü antrenmanımız çok verimli geçti. Çok zevk aldık. Bu deneyimi yaşamak bizler için çok heyecan verici oldu" dedi.