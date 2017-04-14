Van Nisan ayında karla mücadele ediyor

Karayolları ekipleri, Karapet Geçidi'ni çıkamayan bazı araçlar geri döndü

Zincirsiz yola çıkan sürücüler, geri dönmek zorunda kaldılar



VAN - Yurdun birçok bölgesinde yaz sıcaklığı yaşanırken Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekipleri yol açma çalışması yürütüyor.

Hava sıcaklığındaki artışla ülkenin birçok yerinde yazdan kalma günler yaşanırken, Van'da karla mücadele çalışması devam ediyor. Kış mevsiminin çetin geçtiği yerlerden Bahçesaray'da nisan ayına rağmen karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yürütüyor. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nin çift şeritli yolunun bir bölümünde kış mevsimi boyunca biriken kar kütleleri, iş makineleri tarafından temizleniyor. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiyesi ekipleri, çığ tehlikesinin yaşandığı yolda, yüksekliği bazı kesimlerde 3 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesi ve yolun ulaşıma açılması için gayret gösteriyor. Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki bölgeye çığ düştü. Kısa süreli kapanan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yolu ulaşıma açtı. Yoğun bir şekilde devam eden kar yağışından dolayı bazı sürücüler yola zincirsiz çıkmasıyla dik rampaları çıkamayınca geri dönmek zorunda kaldılar. Bazı sürüler ise zincir takarak yollarına devam etti.