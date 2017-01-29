Van Muradiye'de Çığ Felaketi

Van'ın Muradiye ilçesinde, avlanırken üzerlerine çığ düşenlerden birinin cesedine ulaşılırken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.



Alınan bilgilere göre, olay, ilçesinin Yakıncak Mahallesi'nin üst kesimlerinde meydana geldi. Mahallenin üst kesiminde avlanmaya giden Murat ve Yakup Kaya ile Ercan Akparan'ın üstüne çığ düştü. Murat Kaya'nın kendi imkanlarıyla kurtularak haber vermesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından Yakup Kaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kaya'nın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırılırken, Ercan Akparan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor. - VAN