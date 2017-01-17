Van Muradiye Belediyesi'ne Kayyum Atandı

Van'ın Muradiye Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç'un dün gözaltına alınmasının ardından yerine İlçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel kayyum olarak atandı.



Muradiye Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine Muradiye Belediyesine bugün İlçe Kaymakamı M. Fatih Çelikel'in kayyum olarak atandığı belirtildi. - VAN