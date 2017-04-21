Van Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı'na Tırmandı

Milli Dağcı Tunç Fındık Van'da Erek Dağı'na tırmandı



VAN Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün daveti üzerine kente gelen Milli Dağcı Tunç Fındık, Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte Erek Dağı'na tırmandı. Fındık, Van ve çevresindeki dağların dağçılık sporu için çok elverişli olduğunu söyledi.



Van Kültür ve Turizm Müdürlüğünün turizm haftası etkinlikleri için Van'a gelen Milli Dağcı Tunç Fındık, Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Erek Dağı'na tırmandı. Sabah saatlerinde çıktığı dağda zirve yapan Fındık 3 bin 200 metrede hatıra fotoğrafı çekip zirve defterine not yazdı. Tüm dağçıları Van'a davet eden Fındık, Van, çok güzel bir yer. Tanıtılması önemli. Doğu dağlarının ne kadar güzel ve değerli olduğunu her seferinde söylüyorum. Van gerçekten çok güzel bir coğrafyaya sahip. Yazın kaya tırmanışı, dağlara tırmanış, uzun mesafeli yürüyüşler, kışın da donmuş şelale tırmanışları, kış çıkışları gibi doğa sporu aktiviteleri için çok ideal bir yer dedi.



'VAN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR İL'



Van'ın güvenlik anlamında huzurlu bir il olduğunu insanlara iletmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da şunları söyledi



Turizm Haftasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla Tunç Fındık'ı ilimize davet ettik. Kendileri de bizi kırmadı geldi ve Erek Dağına tırmanış gerçekleştirdiler. Ardından da kısmet olursa Artos Dağı tırmanışını gerçekleştirecekler. Eğer Tunç Fındık Van'a kadar gelebiliyorsa, eğer Erek Dağı'na ve Artos Dağı'na tırmanıyorsa, demek ki şehir olarak güvenli bir şehir. Ben bu duygularla bizleri kırmayıp buraya kadar geldiği için Tunç Fındık'a teşekkür ediyorum.