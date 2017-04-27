Van Kültürder'den Genel Sekreter Yalçın ve Başkan Özgökçe'ye Ziyaret

Van Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (VAN KÜLTÜRDER) yönetimi, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ve Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'yi ziyaret ederek, Van'da gerçekleştirmek istedikleri projeleri aktardılar.



Geçtiğimiz ay kurulan Van Kültürü Yaşatma ve Dayanışma Derneği, Van kültürünü yaşatma ve bu anlamda hem proje boyutunda hem de organizasyon boyutunda çalışmalara imza atmak hedefinde olduklarını ifade eden dernek yöneticileri, tarihsel, turistik, kültürel, sosyal ve ekonomik projeleriyle adlarından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.



"Özgökçe'den VAN KÜLTÜRDER'e tam destek"



İlk olarak Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'yi makamında ziyaret eden dernek yöneticileri, Tuşba ilçesi ve il genelinde kadınlar ve gençlerin istihdamına yönelik baştael sanatları ve sosyal organizasyonlar olmak üzere turizm ve tanıtım çalışmalarına yönelik yapacakları organizasyonlarla ilgili destek istediler.



Oldukça sıcak ve samimi ortamda geçen görüşme esnasında üzerlerine düşen ne varsa yerine getirmek adına birim amirlerine gerekli talimatları vereceğini ve birlik ve beraberlik adına yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini vurgulayan Özgökçe, "Dernekler ve STK'lar toplumun sesi ve aynasıdır. Allah birlik ve beraberliğimize zarar vermesin, birlik ve beraberlik içerisinde siyasetten uzak ve mesafeli bir şekilde çalışmalar yürüten her oluşum değer kazanır. Her kesimden insanları kucaklamak lazım çünkü sivil toplum oluşumları siyaset üstü bir güce sahiptirler bizim de bu tür oluşumlara destek olmak boynumuzun borcudur zaman zaman zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Meyve veren ağaç taşlanır eğer yapılan çalışmalarda eleştiriliyorsanız doğru yoldasınız anlamına gelir. İnşallah sizde güzel işlere imza atarsınız" şeklinde konuştu.



"Mehteran takımı VAN KÜLTÜRDER öncülüğünde kuruluyor"



Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'a ziyarette bulunan VAN KÜLTÜRDER yönetim kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulacak olan mehteran takımının dernek üyeleri öncülüğünde kurulması için çalışmalara başladılar.



Genel Sekreter Mustafa Yalçın'ın göreve başlamasından sonra sosyal ve kültürel projelerin de ivme kazanmasıyla Van'da bir mehteran takımı kurulmasına da karar verilmiş ve bu manada çalışmalara başlanmıştı. VAN KÜLTÜRDER bünyesinde bulunan eğitmenler ve müzisyen kökenli üyelerden oluşan 30 kişilik bir listenin Yalçın'a iletilmesiyle başlayan çalışmalar görüşme esnasında netleşti. 3 eğitmen ve 20 kişilik ekiple provalara başlanılmasını ve ramazan ayına kadar tüm eksikliklerin tamamlanmasını isteyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, "Bu çalışmamız bölgeye örnek oluşturacak bir çalışmadır. Bu ve bunun gibi birçok çalışmayla Vanlıların faydalanması için birçok hizmete imza atacağız. Van halkı hizmetin en iyisine layıktır. Yapılacak çalışmalarda bize gelen tüm projeleri değerlendiriyoruz inşallah mehteran takımı da bu çalışmalarımızdan birisidir" Şeklinde konuştu



Görüşmelere dair çok umutlu olduklarını ve gerek Başkan Özgökçe gerek Van Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile yapılan görüşmelerin umut verici ve olumlu olduğunu belirten Dernek Başkanı Kaya Ortasaç, "Van'ın kültür, turizm ve sosyal hayatına bir nebzede olsa katkı sunmak, kendi es dost ve aile çevremizi bir arada tutmak ve Van ilinin tamamına bir aile mantığıyla düşünerek hareket etmek ve bu yolda çaba sarf etmek amacıyla yola çıktık. Tüm kesimlerden destek görüyoruz ve bu durum bizi daha da motive ediyor. Allah bizi utandırmasın" diyerek tüm kesimleri birlik beraberlik duygularıyla hareket ederek kendilerine destek olmaya çağırdı. - VAN