Van Kitap ve Eğitim Fuarı

Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.

Van Kitap ve Eğitim Fuarı

Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Van Kitap ve Eğitim Fuarı Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar, Eğitim Bileşenleri şeklindedir.

Düzenleyici: Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.

Konusu: Kitap ve Süreli Yayın ve Eğitim

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Van

İlce : Merkez

Mekan : Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Van

Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Van Kitap ve Eğitim Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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