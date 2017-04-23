Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Van Kitap ve Eğitim Fuarı Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar, Eğitim Bileşenleri şeklindedir.



Düzenleyici: Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.



Konusu: Kitap ve Süreli Yayın ve Eğitim



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Van



İlce : Merkez



Mekan : Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi



Mekan Adresi : Van



Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Van Kitap ve Eğitim Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır