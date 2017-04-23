Van Kitap ve Eğitim Fuarı
Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen Van Kitap ve Eğitim Fuarı Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Kitap ve Süreli Yayınlar, Eğitim Bileşenleri şeklindedir.
Düzenleyici: Ajansasya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
Konusu: Kitap ve Süreli Yayın ve Eğitim
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Van
İlce : Merkez
Mekan : Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Van
Başlangıç Saati : 24.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Van Kitap ve Eğitim Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io