Van kedilerine 'otel' hizmeti



Murat ÇAĞLAR/ VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma Merkezi, nesli koruma altına alınan kediler için bünyesinde otel hizmeti veriyor. Tatile, iş seyahatine giden kedi sahiplerine günlük 15 liraya kiralanan odalarda kalan Van kedileri, merkezin her türlü sağlık hizmetinden de yararlanıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Burada kedilere otel konforunda yiyecek bakım hizmetiyle birlikte sağlık hizmeti veriyoruz. Tatildeki kedi sahipleri gönül rahatlığıyla tatillerinin tadını çıkarabilir" dedi.



Van Kedisi Araştırma Merkezi, müdürlüğü bünyesinde tatilci kediler için bir konaklama merkezi açtı. Tatil veya iş seyahatine giden kedi sahiplerine kiralanan özel bölmelerde günlüğü 15 liraya yiyecek bakım hizmetiyle birlikte sağlık hizmeti de veriliyor. Tatile gitmeden önce Van kedisini, kedi evine bıraktığını söyleyen Meral Demir "Van kedileri çok özel hayvanlar. Kedimizi yavruyken buradan almıştık. Yaklaşık 7 aydır bizimle. Okulların tatil olmasıyla birlikte ailecek tatile gittiğimiz için kedimizi buraya bıraktık. Şimdi tatilden döndük, 15 gün burada kaldı. Merkezde misafir odaları var, otelcilik ve sağlık hizmeti veriliyor. Kedimiz içinde bu konforlu güzel alan eğlenceli olmuştur diye düşünüyorum. Kedimizi çok özlemiştik o artık bizim evimizin bir bireyi gibi" dedi.



Van kedilerinin neslinin korunması için böyle bir uygulama başlatıklarını belirten Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Abdullah Kaya, şöyle dedi:



"Van kedisi araştırma merkezi olarak dışardaki kedilere otel hizmetimiz veriyoruz. Kedi sahiplerinin bir işleri çıktığında, il dışına çıktıklarında hayvanlarını rahatlıkla bizim araştırma merkezimize bırakabiliyorlar. Burada biz 5 yıldızlı otel kalitesinde hizmet veriyoruz. Tabi ki okulların tatil olmasıyla bizim konaklama yerimizde kalan hayvan sayımızda ciddi bir şekilde artış oldu. Kedi sahipleri tatile giderken hayvanlarını gönül rahatlığıyla Van kedisi araştırma merkezine bıraktılar, tatillerinin bitmesine yakın olması sebebiyle hayvanlarını tekrardan geri almaya başladılar. Yani bu da şunu gösteriyor ki; bir hayvan severin Van Kedisi varsa ve Van'da Van bölgesinde yaşıyorsa çaresizliği yoktur. Biz burada onlara her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz Ayrıca misafirlerimize sağlık hizmeti de veriyoruz parazit mücadelesi olsun veya diğer hastalıklarla ilgili problemi varsa bu konaklama süresi boyunca da gerekli tedavilerini yapıyoruz."