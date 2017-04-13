Van - - Iran Sınırında 'Hudut Kartalları' Alarmda

Van - (ÖZEL) - İran sınırında 'Hudut Kartalları' alarmda (1)(Tür: Yurt)

Van - (ÖZEL) - İran sınırında 'Hudut Kartalları' alarmda (1)

(Tür: Yurt)

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Iran, İran, Van