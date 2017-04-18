Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde hazırlanan "Van-İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri" paneli yapıldı.



Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) toplantı salonundaki panelin açılışında konuşan Vali İbrahim Taşyapan, YYÜ'nün yaptığı ankete göre, İranlı turistlerin yüzde 96'sının Van'ı güvenli bir şehir olarak gördüğünü söyledi.



Bu konunun iyi irdelenmesi gerektiğini anlatan Taşyapan, "İnsanlar geriden baktığında şehrimizle ilgili olan algıları çok olumlu değil. Ama buraya gelip giden insanların algılarında büyük bir değişme meydana geliyor. Demek ki biz burada algı yönetimini yapamıyoruz veya yapmamız gereken işlerden bir tanesi bu algıyı tersine çevirmek." dedi.



Taşyapan, şöyle devam etti:



"Turistleri buraya getiremedikten sonra altyapımız ne kadar iyi olursa olsun, bu bir anlam ifade etmiyor. 2016 yılında yerli ve yabancı turist sayısında bir milyonun üzerine çıktık. Bizim için yeterli bir rakam değil. Ama önemli bir artış. İranlıların Van'dan memnun ayrıldığını görebiliyoruz. İranlılar aynı dönemde geldikleri için sıkışıklık ve sıkıntı yaşanıyor. Bir yığılma olduğu zaman bunu yayamıyoruz. Ev pansiyonu, belli dönemlerde kiraya vermek gibi yapıları da hayata geçirebiliriz."



-"Huzura, güvenliğe kast enlere sessiz kalmamamız gerekiyor"



Taşyapan, bu yıl ilk defa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) tanıtım broşürlerine Farsça dilini de eklediklerini kaydetti.



Turizmde güvenlik algısının çok önemli olduğunun altını çizen Taşyapan, şunları kaydetti:



"Kimsenin bizim ekonomimize ve turizmimize etki edebilecek, bizim adımıza buralarda ahkam kesememesi gerekiyor. Burada bir hadise olduğu zaman hepimizin karşı durması ve hiç kimsenin buranın huzuruna, güvenliğine kasten yaptığı bir şeye sessiz kalmamamız gerekiyor. Bizim tırnaklarımızla kazıdığımız çalışmayı bir tek hadise kökünden alıp götürebiliyor. Bu yüzden de sessiz kalmamalıyız. Biz sessiz kalırsak gündemi biz belirleyemeyiz, gündemi bu olayları yapanlar belirler. Bu yüzden de bu dengeyi iyi sağlamamız gerekiyor. Van'ımıza dışarıdan ve içeriden gelen her insan değerlidir. Ancak bin 500, 2 bin dolar şehrimize bırakan turistler bizim için daha çok değerlidir."



Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise 2017 Mart ayı sonu itibariyle 102 bin turistin sınır kapısından ile giriş yaptığını söyledi.



YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Parin de ekibiyle yaptığı çalışmayla ilgili davetlilere bilgiler sundu.



Parin'in görüş ve önerilerinin ardından panel, konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.



Soru cevap bölümüyle son bulan panele, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Vali Yardımcısı Önder Can, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri katıldı.