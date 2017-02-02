Van'ın Yüksek Kesimlerinde "Beyaz Esaret"

MESUT VAROL - ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde tek katlı evleri kar altında kalan vatandaşlar, zorlu bir yaşam sürüyor.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle iki ilçedeki yüksek kesimlerde, "kar esareti" yaşanıyor.



Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı Çatak'ın Yukarı Narlıca köyünde tek katlı yapılar, yoğun yağışının ardından kar altında kaldı.



Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü bölgede vatandaşlar, küreklerle pencere ve kapılarının önünü temizleyerek dışarı çıkıyor.



Geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler büyük sıkıntı yaşarken, çocuklar da merdiven kullanmadan çıktıkları tek katlı evlerin damlarından atlayarak karın keyfini çıkarıyor.



"Yerde 7 ay kar var"



Narlıca köyünün sakinlerinden Hayati Kaplan, günün büyük kısımını karla mücadele ederek geçirdiklerini söyledi.



Hayvanları beslemek için sabah erken saatte kalktıklarını anlatan Kaplan, şöyle konuştu:



"Burada yılın 7 ayı yerde kar var. Batıdaki illerde insanlar denize girerken, bizler hala karla mücadele ediyoruz. Kar kalınlığı bazen 2 metreyi buluyor. Kar ve kış nedeniyle gerçekten çok zorlanıyoruz. Evlerimiz ve ahırlarımız kar altında kalmış. Özellikle çatısız toprak evler kardan kaybolmuş. Yaşam şartları çok ağır."



Akşam saatlerinden sonra hava sıcaklığının iyice düştüğünü ifade eden Kaplan, saçaklarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştuğunu kaydetti.



"Kış gelmeden erzağımızı alıyoruz"



Evi kar altında kalan Yunus Karmancı da "Beyaz esaret" nedeniyle yollarının sürekli kapandığını ve zor durumda olduklarını belirtti.



Ağır kış koşulları nedeniyle sonbaharda kış hazırlığı yaptıklarını anlatan Karmancı, şunları dile getirdi:



"Yılın büyük kısmını kar altında geçiriyoruz. Bu nedenle kış gelmeden erzağımızı alıyoruz. Özellikle un, yağ ve şeker gibi gıdalarımızı alarak kış için depolara koyuyoruz. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandığı için ilçe merkezine sürekli gidemiyoruz. Bu nedenle temel ihtiyaçlarımızı kış gelmeden tamamlıyoruz. Kış boyunca böyle idare ediyoruz."