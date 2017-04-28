Van Hooijdonk'dan Advocaat'a Ağır Eleştiri!

Pierre van Hooijdonk'tan Dick Advocaat için sert sözler! Hollanda Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen Dick Advocaat'a Pierre van Hooijdonk'dan veto geldi.



Hollanda televizyonuna konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Pierre van Hooijdonk, yaşanan bu durumun sorumlusu olarak da Advocaat'ı gösterdi.



İlk olarak Henk ten Cate'in teklifi kabul etmemesine şaşırdığını söyleyen Hooijdonk, "Gazeteyi okuyunca çok şaşırdım ama Henk ten Cate'e saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.



Hooijdonk, Hollanda için Advocaat'ın opsiyon bile olmaması gerektiğini söylerken "Benim için Dick Advocaat bir opsiyon bile olmamalı. Bu durum (Advocaat'a teklif yapılması) Hollanda Futbol Federasyonu'nun kokuşmuşluğunu gösteriyor. Şu an milli takımın içerisinde bulunduğu karmaşık durumun sorumlularından biri zaten Advocaat" dedi.



Hollanda, Dick Advocaat'ın danışman olarak görev yaptığı sürede EURO2016 Elemeleri A Grubu'nu 4. sırada bitirmiş ve turnuvaya katılamamıştı.



DICK ADVOCAAT GÖRÜŞMEYİ İTİRAF ETTİ



Dick Advocaat da Hollanda Futbol Federasyonu ile görüştüğünü "Hollanda Milli takımı için bir görüşme yaptım, hepsi bu" ifadeleriyle kabul etmişti.



(Sporx)