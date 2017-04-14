Van Hdp'li Baydemir Mitingde Konuştu-1

Van HDP'li Baydemir Mitingde konuştu-1(Tür: Yurt)

Van HDP'li Baydemir Mitingde konuştu-1

(Tür: Yurt)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Halkların Demokratik Partisi, Miting, Hdp, Van